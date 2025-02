Иран представи нова балистична ракета с обхват 1700 км

Иран е произвел нова балистична ракета, която според Техеран може да прелети 1700 километра. Тя е наречена "Етемад", което означава доверие на персийски.

Ракетата беше представена на церемония в присъствието на президента Масуд Пезешкиан.

Иранската програма за балистични ракети буди безпокойство у западните държави. Те я смятат за допълнителен дестабилизиращ фактор в Близкия Изток, тъй като ирански ракети могат да достигнат Израел, предаде БНР.

В предишния президентски мандат на Доналд Тръмп Иран беше подложен от САЩ на силен натиск заради заплахите си към еврейската държава.

Откакто преди две седмици Тръмп се върна в Белия дом, Техеран вече извърши няколко демонстрации на сила, като проведе мащабни военни учения и представи нови подземни военни бази.

