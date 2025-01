„Хамас“ освободи израелска военнослужеща, държана като заложник

"Хамас" предаде на Червения кръст израелска военнослужеща, държана като заложник, съобщиха агенциите, като се позоваха на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

На кадри на телевизии, предаващи на живо, се вижда как маскирани въоръжени лица я предават на служители на международната хуманитарна организация в ивицата Газа, пише БТА.

ДПА отбелязва, че предадената военнослужеща е взетата от палестинското движение заложничка Агам Бергер.

В "Хамас" има още един заложник с български произход

Тя беше отведена от бойците на "Хамас" при нападението на 7 октомври 2023 г. срещу Израел.

Israeli hostage Agam Berger walking with Hamas on her way to be released back to her country. pic.twitter.com/IrLjpRDIiH