Момиче с българско гражданство ще бъде освободено от "Хамас"

„Хамас“ обяви, че утре ще освободи 4 жени при размяната на заложници и затворници с Израел. Сред тях е и момиче с български корени. Това е 20-годишната Даниела Гилбоа, чийто баща е с български произход, предаде БТВ.

В групата, която ще бъде освободена, има цивилни и военни, отвлечени при атаката на 7 октомври и държани в Ивицата Газа повече от година.

Междувременно, премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че няма да спази крайния срок за пълното изтегляне на израелските военни от южен Ливан.

"Хамас" ще освободи следващата група израелски заложници утре, както е планирано

Това беше сред условията за примирие с „Хизбула“, а срокът беше до неделя. Дотогава бойците на групировката също трябваше да са напуснали района, а на тяхно място да дойде редовната ливанска армия.

Според Нетаняху - Ливан не е изпълнил напълно задълженията си по договорката.

BREAKING: Hamas has released the names of the four Jewish female hostages that will be released in the next 24 hours after nearly 500 days in captivity.



Daniela Gilboa

Liri Albag

Naama Levy

Karina Ariev



The Jews of the world are holding their breath. pic.twitter.com/UOWOJexAK2