Осъдиха бившия премиер на Пакистан Имран Хан и съпругата му

Пакистански съд осъди вече лишения от свобода бивш пакистански премиер Имран Хан на 14 години затвор, а съпругата му на 7 години, след като ги призна за виновни в корупция, съобщиха агенциите.

Срещу двойката беше повдигнато обвинение, свързано с получаването на земя от предприемач в областта на недвижимите имоти в замяна на пране на пари.

Според прокурори бизнесменът е получил разрешение от Хан да плати глобите, които са му били наложени по друго дело със същите изпрани пари в размер на 240 милиона долара, които са били върнати в Пакистан от британските власти през 2022 г., за да бъдат внесени в държавната хазна.

От ареста си през 2023 г. Хан отрича да е извършил нещо нередно, и настоява, че всички обвинения срещу него са заговор на съперниците му, за да му попречат да се върне в политиката. Неговият адвокат заяви, че присъдата му може да бъде обжалвана пред върховните съдилища.

Малко след обявяването на присъдата депутати от партията на Хан "Движение за справедливост" се събраха пред парламента в столицата Исламабад, и заявиха, че бившият премиер е бил арестуван несправедливо.

Имран Хан беше свален от власт през 2022 година с вот на недоверие в парламента. Преди това той беше осъден по обвинения в корупция, разкриване на служебни тайни и нарушаване на брачните закони, като му бяха наложени три отделни присъди съответно от 10, 14 и 7 години лишаване от свобода.

Съгласно пакистанските закони той трябва да изтърпи наказанията едновременно.

Някои от поддръжниците на Хан също протестираха пред затвора, в който се намира той, и скандираха срещу правителството с искане за освобождаване на бившия премиер, пише БТА.

