Борисов приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Приветствам споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на заложниците. Това написа в профила си в социалната мрежа „Екс“ лидерът на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г.

"Светът и регионът ще въздъхнат с облекчение. Хуманитарната помощ ще стигне до нуждаещите се.

Надявам се, че и двете страни ще спазват стриктно ангажиментите, поети в името на стабилността и трайния мир", пише той.

I welcome the agreement for a ceasefire in Gaza and the hostage release.

The world & the region will breathe a sigh of relief. Humanitarian aid will reach those in need. I hope that both parties will strictly uphold the commitments made in the name of stability & lasting peace.