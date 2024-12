Русия събира военното си оборудване от база в Сирия

Изглежда, че Русия събира военното си оборудване от своята военновъздушна база в Сирия, показват сателитни снимки, разпространени от "Максар" (Maxar), след като бунтовниците в Сирия свалиха президента Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и миналия уикенд, предаде Ройтерс.

Снимките, направени вчера, показват най-малко два самолета Ан-124, едни от най-големите товарни самолети в света, с отворени носови конуси във военновъздушната база в Хмеймим, в крайбрежната провинция Латакия.

"Два тежки транспортни самолета Ан-124 се намират на летището - и двата са с вдигнати носови конуси и са подготвени за натоварване на оборудване или други товари", отбелязват от "Максар".

"В близост до тях боен хеликоптер Ка-52 се демонтира и изглежда се подготвя за превоз, докато компоненти от батарея за ПВО С-400 се подготвят за транспортиране от предишната си дислокация във военновъздушната база“, казва още компанията по повод сателитните си снимки.

Във военноморската база на Русия в Тартус, единствената руска база на Средиземно море, която е център за ремонт и попълване на запасите, "до голяма степен няма промени, откакто на 10 декември заснехме две фрегати, които продължават да бъдат в шелфа на Тартус“, допълват от "Максар".

Руското Министерство на отбраната за момента не е отговорило на запитването от Ройтерс за коментар, пояснява агенцията.

Кремъл заяви, че след падането на Асад се е съсредоточил върху гарантиранe на сигурността на военните си бази в Сирия и на своите дипломатически мисии, припомня Ройтерс, цитирано от БТА.

