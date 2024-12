Вижте тайните лаборатории за каптагон край Дамаск

Смяната на властта в Сирия разкри без съмнение, че кланът Асад е контролирал наркоиндустрията в страната и е печелил милиарди от нея. Откритите тайни лаборатории край Дамаск надхвърлят и най-смелите предположения за индустриалните мащаби, в които се произвеждал каптагон - "кокаинът на бедните". Дали сега ще секне трафикът на забраненото хапче към държавите от Близкия изток и Северна Африка?

Това е само една от сградите край Дамаск, превърнати във фабрики за производство на каптагон през последните години. Бунтовниците непрекъснато откриват нови складове и лаборатории за производство и транспортиране на хапчетата в зоните, които доскоро бяха под контрола на силите на Асад, съобщава БНТ.

"Това са наркотици. Миналата нощ унищожихме хапчетата и това е прахът от тях", посочва мъж.

След падането на Асад Сирия вероятно ще се раздели на три отделни области

Основна съставка на каптагона е псевдоефедрин, използван често в лекарства срещу простуда и грип.

"По принцип в основата си, това са лекарства, но тук те се обработват с други вещества и правят наркотици от тях. Ето тук те се смесват с други субстанции. И вече се получава наркотик. Той се насочва към преси, които го оформят във вид на хапчета", обяснява мъжът.

An industrial-scale drug lab producing a highly addictive drug called captagon was discovered just up the hill from a main road on the western edge of Damascus, the seat of power of the ousted President Bashar al-Assad https://t.co/94fBlrML9p pic.twitter.com/el3giyicSB