Запалиха гроба на бащата на Башар Асад в Сирия

Кадри от западната сирийска провинция Латакия показват бунтовници, които стоят до горящия гроб на бащата на сваления сирийски президент Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и - покойния президент Хафез Асад.

Част от гробницата на бащата на Асад е била подпалена - включително ковчег, който изглежда е бил измъкнат навън и запален, предаде Bulgaria ON AIR.

Сирийци разрушават статуи на Башар Асад и на баща му Хафез Асад

Бащата и предшественик на Асад почина през 2000 г. и беше положен в мавзолея си в селото на предците на семейството Кардаха.

The tomb of ousted Syrian president Bashar al-Assad's father Hafez was torched in his hometown of Qardaha, AFP footage taken on Wednesday showed, with rebel fighters in fatigues and young men watching it burn https://t.co/Hf0FQkO0P2 pic.twitter.com/KhhSsbB24x