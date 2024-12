Дрон камикадзе атакува екип на турската държавна телевизия, отразяващ събитията в Сирия

Екип на турската държавна телевизия ТРТ Хабер, отразяващ развоя на събитията в Сирия, е бил атакуван с дрон камикадзе в северната част на страната, съобщи телевизионният канал на сайта си.

Според ТРТ Хабер нападението е било извършено в района на град Манбидж от кюрдски бунтовници.

При атаката колата, с която журналистите се придвижвали, е била тежко повредена, пише БТА.

Четиримата души от екипа - кореспондент, двама оператори и шофьор, не са пострадали.

