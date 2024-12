Самолетът на Асад изчезна от радарите, може да е взривен

Сирийският президент Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и може да е загинал при самолетна катастрофа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

По-рано агенцията съобщи, че Асад е напуснал Дамаск със самолет. Според източници на агенцията има "много голяма вероятност Асад да е загинал при катастрофата". Те посочиха странната траектория на самолета, който според мониторинговия сайт Flightradar "внезапно е направил завой на 180 градуса и изчезна от картата", цитира Факти и БТА.

„Самолетът изчезна от радара, транспондерът може да е бил изключен, но смятам, че е по-голяма вероятността корабът да е бил свален“, отбеляза един от източниците на агенцията в Сирия, отказвайки да коментира повече.

Русия заяви, че Асад е подал оставка от поста си и е напуснал Сирия след преговори с участници в конфликта, но не каза къде се намира той

На 27 ноември формирането на групата Jabhat al-Nusra (забранена в Руската федерация и призната за терористична организация) и нейните съюзници започнаха мащабна офанзива срещу позициите на сирийските правителствени сили. До вечерта на 7 декември противниците на Асад превзеха градовете Алепо, Хама, Дейр ез Зор, Дараа и Хомс.

В неделя сутринта сирийски бойци влязоха в Дамаск, след което части на сирийската армия напуснаха града. Премиерът на републиката Мохамед Гази Ал Джалали каза, че е разговарял с Асад за последен път вечерта на 7 декември и го е информирал за ситуацията.

Did Bashar al-Assad's Plane Crash?

Sudden Disappearance and Altitude Change Suggests It Was Shot Down!!



Unconfirmed information is being circulated about the sudden descent of the plane that was reportedly carrying Assad after it disappeared from radar and dropped suddenly from… pic.twitter.com/fpFQxQaq0K