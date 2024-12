Сирийци си правят селфита в резиденцията на Асад, а въоръжени мъже са нахлули в дипломатически обекти на Италия и Иран в Дамаск

Десетки сирийци нахлуха в резиденцията на Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и в шикозен квартал на сирийската столица Дамаск, превзета от бунтовниците, съобщава БТА.

Мъже, жени и деца обикалят из 6-етажната сграда, която изглежда плячкосана и в която документи са разхвърляни из стаите и са осеяли стълбищата. Портрет на Асад е хвърлен на земята на входа на партера.

Влезлите в сградата сирийци си правят селфита, които постват и в социалните си акаунти.

Сирийци разрушават статуи на Башар Асад и на баща му Хафез Асад

Същевременно италианското външно министерство съобщи, че бунтовници са нахлули в резиденцията на италианския посланик в Дамаск, но той е невредим. Новината съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и от Ройтерс.

Според източници на италианското външно министерство сирийските бойци обикалят из посолствата и офисите на неправителствени организации в търсене на съюзници на Асад, за когото бунтовниците казаха, че е бил свален от власт.

Когато са нахлули в резиденцията на италианския посланик в Дамаск тази сутрин, бунтовниците са взели оттам три коли. Посланикът и охраната му на били наранени и са преместени вече на сигурно място, заяви Таяни.

Въоръжени мъже са атакували и сградата на иранското посолство в Дамаск, предаде Ройтерс.

Сградата е била щурмувана едновременно с околните магазини от въоръжена група, която е била различна от бунтовническите сили, контролиращи по-голямата част на Сирия, заяви иранската държавна телевизия.

На кадри, излъчени в арабски и ирански медии, се виждат нападателите, които разхвърлят документи, повреждат мебелите, чупят стъклата. Вчера Иран каза, че изтегля семействата на служители на посолството си в Сирия, но опроверга появили се информации, че е изтеглил военния си персонал от Сирия.

Syrians are looting the House of Bashar Al Assad, I really wish y’ll understood arabic to understand how funny this video is pic.twitter.com/a2HYa1HsR7