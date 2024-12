Сирийци разрушават статуи на Башар Асад и на баща му Хафез Асад

Из цяла Сирия жители на редица градове изразяват радостта си от свалянето от власт на сирийския президент Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и, като демонтират негови паметници, както и паметници на покойния му баща Хафез Асад, който също беше президент на страната, съобщава БТА.

Хафез Асад беше установил един брутален и потискащ свободите режим, преди на власт в Сирия да дойде Башар Асад, отбелязва агенцията.

В столицата десетки сирийци се събраха в центъра на града днес и събориха статуя на Хафез Асад, издигаща се там. Подобни сцени се разиграха и в Хама, Алепо, Дераа и на други места.

Международни реакции на свалянето на правителството на Башар Асад

Хафез Асад беше начело на Сирия от 1971 г. до смъртта си през 2000 г. След това на поста го наследи Башар Асад, останал на власт 24 години. В разгара на революциите от Арабската пролет той потуши със сила мирно въстание, избухнало през 2011 г. и накрая нещата се изродиха в гражданска война, прераснала в комплексен конфликт с разнородни участници.

Кадрите от свалянето на статуите на двамата Асад напомнят на кадрите от Ирак през 2003 г., когато в различни градове бяха свалени и унищожени паметници на тогавашния иракски диктатор Саддам Хюсейн.

Syria celebrates the fall of Bashar al Assad. pic.twitter.com/5oGi3XPRlG

Syrians in #Aleppo topple the statue of Hafez al-Assad, Bashar al-Assad’s father. #Syria pic.twitter.com/3wrVeZ4c5a