Оцеляла от нападението на „Хамас“ от миналата година сложи край на живота си навръх рождения си ден

Ширел Голан – младо момиче, което е сред оцелелите от нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., е сложила край на живота си в деня, когато е навършила 22 години.

Местното издание Times of Israel посочва, че Голан е била намерена мъртва в апартамена си, тъй като, година по-късно, не е съумяла да пребори посттравматичния стрес от изживяното.

Безжизненото тяло на младата жена е било открито в дома ѝ в селцето Порат, в околностите на град Нетания. Телефонът ѝ имал десетки пропуснати обаждания от нейни приятели, които искали да ѝ честитят рождения ден.

След трагедията семейството на Голан обвини правителството на Израел, че не е сторило нищо, за да окаже нужната подкрепа на оцелелите след злополучните събития от 7 октомври.

Ако държавата се беше погрижила адекватно за нея, това нямаше да се случи. Държавата Израел уби сестра ми на два пъти. Веднъж през октомври – психологически, и втори път днес физически – в деня, в който навърши 22 години, заяви нейният брат Еял.

След случилото се на 7 октомври м.г. Голан е развила симптоми на посттравматичен стрес и социално отчуждение, поради което на два пъти е била въдворявана в лечебно заведение.

По време на нападението на „Хамас“ на музикалния фестивал „Нова“ Голан се скрила в храсти, където останала в продължение на часове, за да спаси живота си. Тогава в резултат на атаката бяха убити 364 души, припомня 20minutos.

