19-годишна полицайка е загинала при вчерашното нападение в Беер Шева

19-годишната служителка на „Гранична полиция“ Шира Суслик е загинала след вчерашното въоръжено нападение на централната автогара в южния израелски град Беер Шева. Припомняме, че стрелец влезе в гарата и откри стрелба по чакащите, в резултат на което бяха ранени десет души.

Суслик е загинала, когато нападателят след това е влязъл в ресторант на „Макдоналдс“ и там също започнал да стреля.

Пристигналите по-късно медицински екипи положили всички усилия, за да реанимират тийнейджърката, но безуспешно.

Една жена загина, а десет души са ранени при въоръжено нападение в израелския град Беер Шева

Направихме всичко възможно, за да я спасим, но раните бяха сериозни и за жалост се наложи да констатираме смъртта ѝ, коментира пред местните медии един от парамедиците.

Полицията на Израел поднесе своите съболезнования на семейството и близките на починалата служителка.

„С огромна тъга и болка съобщаваме за кончината на сержант-майор Шира Суслик. Полицията на Израел ще подпомогне почерненото семейство и винаги ще бъде насреща. Светла ѝ памет!“, написаха от полицията в платформата Х.

Shira Chaya Suslik was murdered today in a shooting terror attack in Be'er Sheba!



May God avenge her blood! pic.twitter.com/zG9B96Bf2g