Ръководителят на комуникациите на „Хизбула“ е убит при израелска атака по Бейрут

Ръководителят на комуникациите на „Хизбула“ Мохамед Рашид Сакафи е убит при израелска атака по Бейрут на 3 октомври, съобщиха от армията на Израел.

Сакафи е високопоставен лидер на групировката, който от 2000 г. отговаря за звеното за комуникации. В нощта срещу петък Израел бомбардира международното летище в Бейрут.

Бомбите са паднали край щаб на "Хизбула" в ливанската столица. Смята се, че Израел е опитал да елиминира евентуалния наследник на Хасан Насрала - Хашем Сафиедин.

Сафиедин е племенник на Насралла, който загина при въздушни удари преди седмица. Според местните власти в резултат на двуседмични израелски удари и други атаки срещу "Хизбула" са загинали над 1300 души в Ливан, а повече от един милион са били разселени.

Mohammad Rashid Sakafi, the Commander of Hezbollah’s Communications Unit, during a precise, intelligence-based strike in Beirut yesterday.



Sakafi was a senior Hezbollah terrorist, who was responsible for the communications unit since 2000. Sakafi invested significant efforts… pic.twitter.com/PH65nh5FLI