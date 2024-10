Иран изстреля балистични ракети срещу Израел

Израелската армия съобщи днес, че Иран е атакувал Израел с ракети, предаде Ройтерс.

В цялата страна отекнаха сирени за въздушна тревога, а израелците потърсиха укритие в бомбоубежищата. Журналисти от държавната телевизия залегнаха на земята по време на включванията на живо.

Журналисти на Ройтерс видяха ракети, прехванати във въздушното пространство на съседна Йордания. Според съобщения в израелските медии са били изстреляни до 100 ракети.

#Iran ballistic missiles raining down on #Israel Tel Aviv pic.twitter.com/WEB10hiaKP

По-рано през днешния ден израелската армия съобщи, че евентуална атака на Иран се очаква да бъде масирана и призоваха жителите на страната да се укрият в случай на нападение.

Иран се закани да отвърне след атаките, отнели живота на висши лидери на съюзената с него групировка "Хизбула" в Ливан.

Ракетното нападение бе извършено, след като израелската армия предприе сухопътна операция в Ливан, което доведе до най-голямата ескалация на военното противопоставяне в региона след началото на войната в Газа, отбелязва БТА.

Видеокадри с ракети, прелитащи над иранската столица, бяха публикувани от Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА).

#Israel media say over 400 missiles fired by #Iran pic.twitter.com/52jYWmJshx