Журналистка загина след израелските удари в Сирия

Сирийската журналистка Сафаа Ахмед е загинала в резултат от израелските въздушни удари над столицата Дамаск, съобщи националната информационна агенция на страната САНА.

Освен нея са били убити още двама цивилни граждани, а девет души са били ранени. Нападението бе извършено в същия ден, в който Израел обяви, че предприема сухопътна офанзива в Ливан.

Врагът в лицето на Израел осъществи въздушно нападение с военни самолети, които прелетяха над Дамаск и бомбардираха различни точки в града, обясни за САНА сирийски военнослужещ.

Най-малко трима цивилни бяха убити, а 9 бяха ранени при израелска въздушна атака срещу Дамаск

По думите му противовъздушната отбрана е успяла да отблъсне по-голямата част от израелската атака, но за жалост не е успяла да предотврати смъртта на цивилните граждани.

Сафаа Ахмед беше журналистка от Сирийската национална телевизия. На този етап официалните власти в Израел не са направили изявление по темата.

Israel has killed #Syrian journalist Safaa Ahmed in an attack on Mazzeh, in the capital, #Damascus.

Reports of a number of other casualties. pic.twitter.com/fAToM0t0ig