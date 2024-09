Израелските сили за отбрана: Хасан Насрала няма повече да тероризира света

„Хасан Насрала няма повече да тероризира света“, написаха в социалната мрежа Х израелските сили за отбрана (IDF).

Лидерът на шиитската грепировка „Хизбула“ е убит, съобщават медии в Израел.

Израел обстрелва Бейрут цяла нощ, не е ясно жив ли е Хасан Насрала

В петък вечерта Израел нанесе удар на централата на „Хизбула“, целта е била да бъде ликвидиран лидерът на групировката Хасан Насрала.

Ливанската групировка пърночално обяви, че Насрала е жив, а САЩ признаха, че не знаят какъв е статусът му.

Насралла оглавяваше шиитската организация в продължение на над три десетилетия, припомня Асошиейтед прес.

64-годишният духовник е обект на истински култ към личността в Ливан, където той е най-влиятелният човек. Той живее в нелегалност и рядко се появява на публични места, припомня АФП.

По-рано Израел обяви, че мобилизира още три батальона резервисти. Решението е било взето преди началото на периода на еврейските празници, когато напрежението в Йерусалим и на Западния бряг обикновено нараства, отбелязва Ройтерс.

След съобщението за смъртта на Насралла началникът на генералния щаб на ЦАХАЛ ген. Херци Халеви обеща да "достигне" всеки, който заплашва страната му.

"Не сме изчерпали всички средства, с които разполагаме. Посланието е просто: който и да заплашва гражданите на Израел, ние ще знаем как да го ударим", подчерта генералът в изявлението си.

Засега няма официално изявление от "Хизбула" за съдбата на нейния лидер - над 15 часа след опустошителния израелски удар по южните предградия на Бейрут, който според израелската армия е бил насочен срещу "централния щаб на "Хизбула".

Според източник на АФП, близък до проиранското движение, контактът с Насралла е изгубен от снощи насам.

