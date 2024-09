Германия, Австралия, Канада и Нидерландия заплашиха талибаните със съда на ООН заради нарушенията на правата на жените в Афганистан

Германия, Австралия, Канада и Нидерландия заплашиха талибаните, че ще сезират Международния съд за нарушаване на правата на жените в Афганистан, предаде ДПА.

Страните официално напомниха на талибаните за задължението им да спазват правата на жените, както е посочено в Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Афганистан е страна по споразумение.

Германският външен министър Аналена Бербок планира да се срещне с колегите си от Австралия и Канада - Пени Уонг и Мелани Жоли, както и с министъра на външните работи на Нидерландия Каспар Велдкамп в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В проектодекларация четирите държави осъждат широко разпространените и системни нарушения и злоупотреби с правата на човека в Афганистан при талибанския режим.

„Многократно сме призовавали Афганистан и талибаните, включително в рамките на ООН, да спазват международното право, особено правото в областта на правата на човека, да защитават правата на човека на всички афганистанци и да премахнат всички ограничения на правата на жените и момичетата, включително правото им на образование“, се казва в декларацията.

„Положението обаче не се е подобрило, а напротив - продължава да се влошава. Жените и момичетата в Афганистан не заслужават нищо по-малко от пълноценно упражняване на човешките си права“, се допълва в нея.

Страните предупреждават, че ако не бъде направена промяна, може да се стигне до арбитраж и сезиране на Международния съд.

По данни на ООН Афганистан е единствената страна в света, която отказва достъп до образование на жени и момичета над 12-годишна възраст, пише БТА.

As of today, this is how women must dress in Afghanistan, according to the Taliban's Supreme Leader.



The following rules are now in effect: The full face must be covered—no hands, nothing visible. The black veil was presented as a "recommendation" a year ago, now it is the law. pic.twitter.com/GmqupXlJms