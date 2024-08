Убиха известен блогър в Газа

Известен блогър, документиращ живота в Ивицата Газа, беше убит при ракетен удар. 20-годишният Мохамед "Медо" Халими, който има над 250 000 последователи в Instagram и TikTok, е бил ударен от шрапнел от израелска ракета, причинила експлозия в Хан Юнис в понеделник. Това заявиха от две младежки организации, с които блогърът е работел, предаде Нова телевизия.

Израелските отбранителни сили заявиха за BBC, че не могат да потвърдят, че е бил нанесен удар в Хан Юнис в понеделник, но подчертаха, че продължават да „противодействат на заплахите, като същевременно настояват да смекчат щетите за цивилните“ в Газа.

Халими натрупа публика в социалните медии, след като семейството му беше принудено да напусне дома си, когато Израел започна военната си операция в Газа, след атаката на "Хамас" от 7 октомври миналата година. В своите видеоклипове той описва подробно живота си като един от разселените граждани на Газа в Рафах и Хан Юнис.

Хуманитарен конвой беше поразен от израелска ракета в ивицата Газа

Мохамед е публикува последното си видео в понеделник, часове преди да бъде убит, в което показва палатката, в която живее, и разказва подробно какво е правил през деня.

Двете палестински организации, които потвърдиха смъртта му пред BBC, заявиха, че Халими е бил ранен от летящи отломки и е починал на следващия ден.

По-рано тази година Халими каза пред NBC News, че се надява съдържанието, което публикува, да помогне „да покажем на света как наистина изглежда животът ни“. „Показвам, че ние, палестинците, сме много издръжливи“, каза той пред американската телевизия. „Ние ще оцелеем и ще живеем, независимо какво се случва, при каквито и обстоятелства", каза още блогърът.

“Planting is resistance. They take life away, but I bring it back to the earth.” - @medo_halimy | Three days ago, while searching for WiFi, the IOF killed him. pic.twitter.com/9Nhpec0gzv