Нападнатият от хуси танкер под гръцки флаг гори в Червено море, от него изтича петрол

Плаващият под гръцки флаг петролен танкер „Сунион“ гори и от него изтича петрол, след като бе повреден при атака на йеменските бунтовници хуси, предаде ДПА, като се позова на Пентагона.

Петролният танкер „Сунион“, който превозва един милион барела суров петрол, е плавал от Ирак за Гърция, когато бе нападнат на 21 август, заяви снощи говорителят на Пентагона Пат Райдър.

По думите му в момента танкерът е блокиран в Червено море, където гори и от него изглежда, че изтича петрол. Това представлява опасност за корабоплаването, а също така е потенциална екологична катастрофа, каза Райдър.

„Хусите твърдят, че извършват тези нападения в подкрепа на палестинския народ. Действията им обаче доказват обратното“, каза той.

„Всъщност това са просто безразсъдни терористични актове, които продължават да дестабилизират световната и регионалната търговия, да излагат на риск живота на невинни цивилни моряци и да застрашават жизнената морска екосистема в Червено море и Аденския залив“, заяви Райдър.

Двама руски и 23 филипински моряци бяха евакуирани от кораба с помощта на плавателен съд на партньорска държава.

САЩ работят със съюзниците и партньорите си, за да определят как най-добре да помогнат на „Сунион“ и да смекчат потенциалното въздействие върху околната среда, каза Райдър.

„Известно ни е, че трета страна се е опитала да изпрати два влекача до кораба, за да помогнат за спасяването му, но те са били предупредени от хусите и заплашени с нападение, което отново показва грубо незачитане не само на човешкия живот, но и на околната среда“, посочи Пат Райдър, предава БТА.

Хусите атакуват кораби в Червено море от месеци, за да принудят Израел да спре офанзивата си в ивицата Газа, започнала след безпрецедентното нападение на палестинската групировка „Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври м.г.

