Израел освободи арабин-мюсюлманин, отвлечен от Хамас на 7.10

"Израелският арабин-мюсюлманин Фархан ал Кади бе освободен при специална операция на Въоръжените сили на Еврейската държава (ЦАХАЛ) в палестинския анклав на брега на Средиземно море ивицата Газа", това написа израелската медия нюзру.

"В освобождаването на петдесет и три годишния мъж участваха бойци от подразделение за специални операции на Военноморския флот и инженерна рота. Действията по освобождаването на Ал Кади бяха разработени и координирани от Службата за обща сигурност на Израел (ШАБАК) и командването на 162-ра дивизия от състава на ЦАХАЛ", добави изданието.

"От военното министерство заявиха, че не могат да разкрият повече подробности за спецоперацията заради сигурността на останалите похитени и за да не се попречи на други действия по освобождаване на заложници", посочи още нюзру.

"Ал Кади бе отвлечен на 7 октомври 2023 г., докато охраняваше кибуца "Маген" (селскостопанска комуна в Южен Израел, на 5 километра от ивицата Газа). Той прекара в плен на Хамас 326 дена. Мъжът е настанен в болница в Южен Израел и скоро ще се върне при жена си и 11-те им деца", припомни медията от Еврейската държава.

Unofficial initial reports that Israeli bedouin hostage Qaid Farhan Alkadi has managed to escape from Gaza on his own and has reached Israel. Awaiting official Israeli confirmation. pic.twitter.com/CYEntvmzOk