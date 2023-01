Експлозия край военното летище в Кабул, има жертви

Тази сутрин на входа на военното летище в Кабул е избухнала експлозия, при която са загинали и са били ранени няколко души, съобщи за Франс прес говорителят на Министерството на вътрешните работи Абдул Нафи Такор.



"Причината за експлозията все още не е известна", добави той. "Няколко наши сънародници бяха убити или ранени при взрива."

Abdul Nafi Takoor, Taliban's spokesman for the Ministry of Interior, confirmed that an #explosion took place at the first gate of the #Kabul_Military_Airport, as a result of which a number of people have been killed and wouned. No more details released yet.

Video and photo: Copy pic.twitter.com/COGEC8Vy4N