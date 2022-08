Престолонаследникът на Йордания се сгоди за богата саудитка

"Йорданският престолонаследник принц Хюсеин бин Абдулла обяви за годежа си за саудитската поданичка Раджва Халид бин Мусаид бин Саид бин Абдул Азиз ас Саид", предаде в. "Джерусалем пост".

"Церемонията се състоя в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. На нея присъстваха йорданският крал Абдулла и съпругата му Рания. Не се съобщава кой е присъствал от страна на годеницата", посочи още изданието от Израел.

"За Раджва Халид бин Мусаид бин Саид бин Абдул Азиз ас Саид е известно, че е родена през 1994 г. в Рияд. Тя е дъщеря на един от най-богатите хора в страната – предприемача в строителния бранш Халид бин Мусаид бин Саид бин Абдул Азиз ас Саид и е завършила архитектура в САЩ. Нейното семейство е близко до управляващата династия, която твърди, че води началото си от пророка Мохамед", допълни "Джерусалем пост".

Принцеса Биатрис се сгоди

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB