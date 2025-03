Чучело с лика на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, бе ритуално запалено на карнавал снощи в босненския град Мостар, съобщи босненската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

"Висшият съд" на Мостарския карнавал определи Мъск за "основен виновник" за нещастията през изминалата година.

Той бе избран като "злодей" на тазгодишния карнавал, но ритуалното изгаряне на чучелото му всъщност не е свързано с него като индивид, а като символ на всички "богаташи, които не показват чувствителност към проблемите на обикновените хора", посочват организаторите на карнавала.

По думите им изборът на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, има за цел да покаже, че дори най-влиятелните хора не са изключени от недоволството на гражданите в борбата им с несправедливостите.

"Докато твоята ракета лети около света, на нас ни се струва, че ти сам скачаш по сцената и отиваш на Марс. Не разчитай на нас", заяви "съдът" на карнавала.

Мъск: Канада не е истинска държава

Мостарският карнавал, известен със сатирата си, е "палил" много символи на политическите и обществени проблеми - от противоречиви личности до значими международни споразумения и политически фигури, отбелязва Ен 1. Сред "жертвите" на съда на карнавала през годините са бившите върховни представители на международната общност в Босна Пади Ашдаун и Валентин Инцко, босненската посланичка в Чехия Мартина Млинаревич, както и Дейтънското мирно споразумение, с което се слага край на войната в Босна през 1995 г. и др., пише БТА.

Elon Musk Goes Up in Flames at Trg Buka i Mačkara: Mostar Carnival Delivers a Fiery Finale



Mostar’s Centar 2 neighborhood wrapped up its annual #Carnival tonight with the traditional burning of the past year’s scapegoat—this time, none other than Elon Musk. A lively crowd packed… pic.twitter.com/lmSXzYBNQO