Бой, димки и сълзотворен газ в сръбския парламент

Сбиване и димни бомби белязаха началото на първото заседание от пролетната сесия на сръбския парламент, на което се очаква да бъде констатирана оставката на сръбското правителство, съобщават сръбските медии, предава БТА.

Депутатка е приета в болница.

Опозиционни депутати активираха в парламентарната зала димни бомби, факли и издигнаха транспарант „Сърбия въстава, за да падне режимът“. Народните представители са замерят с бутилки с вода. Залата е пълна с дим.

BREAKING: Mayhem in the Serbian parliament!



Several members throw smoke bombs, leading to major disruption and even a brawl during the session! pic.twitter.com/LAr2y7cJQm