Коктейли "Молотов", сълзотворен газ и зашеметяващи гранати на днешните протести в Гърция

Многохилядни демонстрации се провеждат днес в Атина, Солун и други гръцки градове по повод на втората годишнина от железопътната катастрофа в прохода Темпе, в която загинаха 57 души, предимно младежи, съобщават гръцките медии.

Протестиращите настояват за разкриване на цялата истина около трагедията и за отговорност от всички виновни.

„Нямам кислород“, „Справедливост“, „Не забравяме“, „Не беше нещастие, беше убийство“ са някои от лозунгите, които издигнаха участниците в протестите, предаде телевизия Скай.

Опозицията в Гърция поиска вот на недоверие срещу правителството след заключенията за жп катастрофата в Темпе

Организацията на близките на жертвите, която твърди, че причините за катастрофата се дължат на корупция и бездействие от страна на управляващите, които обвиняват и в опити за прикриване на истината за трагедията, призова всички гърци за масово участие в демонстрациите.

На демонстрациите отделни групи влязоха в сблъсъци с полицията.

Веднага след края на митинга на площад „Синтагма“ в Атина група неустановени за момента лица с прикрити черти на лицата са атакували полицейските сили пред парламента с коктейли „Молотов“, камъни и други предмети. Сблъсъците са се разпространили и в други части на площада.

Полицията е отговорила със сълзотворен газ и със зашеметяващи гранати. Въздухът в центъра на гръцката столица е задушаващ, съобщава телевизията.

За инциденти с маскирани лица се съобщава и по ул. „Ерму“ и пред конгресния център „Запион“.

Сблъсъци е имало и в Солун, където лица с маски са се отделили от шествието за катастрофата в Темпе и са хвърляли коктейли мотолов и камъни по полицията. Гражданите, участващи в шествието, са изразили недоволство от поведението на провокаторите.

The center of Athens is now on fire. Anarchists deliberately destroyed one of the largest and largely non-partisan protests in the history of Greece, throwing rocks and molotov cocktails next to families with children, who were forced to run chaotically in all directions. pic.twitter.com/v35ROeEE2x