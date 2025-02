Откриха най-големия гимназиален кампус в Турция, кръстен на Ердоган

Ние сме решени да предпазим нашите деца от пристрастяващите навици, особено от тютюна, цигарите, алкохола и наркотиците. Моля ви, настоятелно ви умолявам, не като президент, не като баща, а като по-възрастен човек. Не усвоявайте лошите навици, не позволявайте те да ви обсебят. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва на церемония при откриването на нов гимназиален кампус, наречен на негово име, в квартала Есенюурт в Истанбул, на която присъстваха много младежи, преповадаватели и отговорни лица в сферата на образованието.

Турският президент посочи, че образованието е приоритет на правителството.

“За изминалите 22 години сме раздали 4 млрд. безплатни учебници, инвестициите в образователната сфера надхвърлиха 2 трилиона турски лири. В нашата култура е залегнало дълбокото уважение към труда на учителя. На учителя се целува ръка”, заяви Ердоган, чиято реч бе предадена на живо от турските медии.

Кампусите в Турция обикновено включват територията, на която са разположени училище или университет, както и прикрепените към тях институционални сгради. Съвременният кампус включва множество сгради, които принадлежат към дадена институция, независимо дали е академична или неакадемична.

Новият кампус в Истанбул включва четири анадолски гимнази, включително научно-техническа, професионално-техническа и религиозна гимназия, както и общежития за девойки и младежи.

Кампусът разполага с общо 345 учебни помещения, 88 лаборатории, амфитеатър, спортна зала и спортни площадки, библиотеки, работилници, както и помещения за молитва. Планетариумът с капацитет от 147 души се счита за най-големия училищен планетариум.

"По размерите и капацитета си новият кампус е най-големият засега на територията на Турция", посочи министърът на националното образование Юсуф Текин на пресконференция при откриването. "Смятам, че този гигантски образователен кампус, ще бъде от голяма полза за нашите деца. Ще осигурим най-доброто образование, което е гаранция за доброто им бъдеще".

Новият гимназиален кампус е бил изграден за по-малко от две години, предава БТА.

