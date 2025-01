Пожар в строящ се хотел в турския курорт Алания, имало е работници вътре

Избухна пожар в многоетажна сграда в Алания, Турция.

На мястото на инцидента са се намирали работниц.

"В една от многоетажните сгради в Алания избухна пожар, той предизвика паника сред жителите. Пожарните екипи са изпратени в сградата, в която има работници, извършващи ремонтни дейности", съобщи телевизионният канал A Haber, цитиран от "Фокус".

Пожар избухна в пететажна сграда в Истанбул

Кметът на Алания Осман Тарик Йозчелик посочи малко по-късно, че в момента няма опасност за живота на никой от работниците: "Изведохме и последния от тях от горящата сграда. Общо 4-ма работници са били блокирани вътре. Доколкото ни е известно, в момента няма хора".

Гасенето на пожара продължава, причините за инцидента се разследват.

- A massive fire has erupted in Alanya, Turkey, engulfing a building currently under reconstruction, with workers trapped inside due to the blaze.



