Марк Рюте: НАТО е със съюзника си Турция

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Марк Рюте е генерален секретар на НАТО и лидер на нидерландската Народна партия за свобода и заяви днес, че военният съюз е съпричастен със своя съюзник Турция, след като в Анкара бе извършено терористично нападение срещу комплекса на националната авиокосмическа компания "ТУСАШ", предаде агенция Ройтерс.

„Много тревожни съобщения за загинали и ранени в Анкара, това написа бившият премиер на Нидерландия в платформата Екс.

"НАТО е със своя съюзник Турция. Ние силно осъждаме тероризма във всичките му проявления и следим внимателно ситуацията“, посочи още лидерът на Северноатлантическия пакт в социалната мрежа, информира БТА.

