Ердоган откри най-голямата джамия на Балканите

Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва откри най-голямата джамия на Балканите след среща с албанския си колега Байрам Бегай и министър-председателя Еди Рама в Тирана в четвъртък, като отново призова да се противопоставим на геноцида и военните престъпления на Израел в Газа.

„Администрацията на Нетаняху за пореден път доказа, че няма намерение да установява мир в региона, като атакува Ливан“, заяви Ердоган и добави, че е морално задължение на всички да се изправят срещу това, което той нарече „израелски държавен тероризъм“.

Голямата джамия в Тирана, известна още като джамията „Намазга“, е една от най-големите на Балканите, съобщава Нова телевизия.

Ердоган пристигна на посещение в Албания

Турция е стратегически партньор на Албания и един от най-големите ѝ инвеститори, като допринася за развитието на инфраструктурата и други сектори.

Изграждането на новата джамия започна през 2015 г. с около 30 млн. евро (34 млн. долара) от Президентството по религиозните въпроси (Diyanet).

В допълнение към четирите минарета джамията „Намазга“ има централен купол с височина 30 метра и капацитет за 8000 души. Тя се намира на парцел с площ 10 000 кв. м в близост до албанския парламент, а на първия етаж е разположен културен център. Капацитетът му позволява да се молят 10 000 души.

