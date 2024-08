Жена отиде в Турция за пластична операция, върнаха я в чувал и с липсващи органи

38-годишната англичанка Кейдъл Браун е починала в клиника по естетична хирургия в турския мегаполис Истанбул, след като се е подложила на няколко пластични интервенции през март т.г.

Браун, която работи като фризьорка в Шефилд и майка на две деца, е заминала за южната ни съседка, за да се подложи на серия от пластични операции, в т.ч. липосукция, абдоминопластиката, уголемяване на бюста и повдигане на задните части.

Починалата се спряла на тази клиника заради по-достъпните цени на услугите, които предлага, на фона на медицинските центрове в родината ѝ, посочва британската медия ITV News.

Тя е платила около 6300 евро, като в сумата са били включени транспорта, операциите и настаняването. За сравнение, за същите процедури и грижи във Великобритания Браун трябваше да плати около 18 000 евро.

Когато тялото на Браун било върнато обратно в Англия, роднините ѝ с ужас установили, че части от мозъка, белите дробове и сърцето ѝ липсвали.

Според сестра ѝ Лийн докторите от въпросната клиника в Истанбул отказват да съдействат и посочва, че в смъртния акт, който са изпратили, никъде не е оповестена причината за смъртта.

В своя позиция от клиниката заявиха, че когато Браун е починала, нито един от органите ѝ не е бил увреден или засегнат.

Предадохме тялото ѝ непокътнато на турските медицински власти, подчерта пред ITV News доктор от клиниката, който отхвърли всякакви обвинения в лекарска небрежност.

„Извършено бе вътрешно разследване, което не констатира нарушения. Смъртта на Кейдъл може да се дължи на мазнини, които да са запушили кръвоносен съд. Това е напълно възможно да се случи по време на такъв тип интервенции“, обясни хирургът Синем Сингин.

В заключение от клиниката напомниха, че смъртните случаи по време на пластични операции, макар и много редки, все пак се случват. От там заявиха, че за 13 години са загубили две пациентки.

Tragedy in Turkey: British mum dies during 'Brazilian butt lift' surgery



Kaydell Brown had just celebrated her 38th birthday when she travelled to Istanbul for cosmetic surgery. Her heartbroken family describe their desperate search for answershttps://t.co/YZea56LnOT