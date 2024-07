Почина принц Майкъл от Гърция - първи братовчед на принц Филип

Принц Майкъл от Гърция почина на 85 години. Той беше първи братовчед на принц Филип, съпруг на покойната кралица Елизабет II.

Принцът се отказва от правата си върху гръцкия трон, за да сключи брак с жена без аристократичен произход.

Кралската особа бе известен писател и историк, който пишеше под името Мишел дьо Гре. Принц Майкъл беше последният оцелял внук на Джордж I от Гърция и последният оцелял правнук на Кристиан IX от Дания.

Той е починал в болница в Атина.

Принцът е роден в Рим месеци преди избухването на Втората световна война през 1939 г. Родителите му са принц Кристофър от Гърция и Дания и съпругата му принцеса Франсоаз д'Орлеан от Франция.

Бащата на Майкъл умира, когато той е само на една година, а Втората световна война разпръсва гръцкото кралско семейство из цяла Европа. Принцът е отгледан от принцеса Франсоаз в Мароко, Испания и Франция, преди тя да умре през 1953 г., оставяйки го сирак на 14 години.

Майкъл се завръща в Гърция за военна служба, по-късно продава имението на майка си във Франция.

Той става историк, пише бестселъри за Гърция и европейски кралски особи.

Принцът е бил сътрудник и на американското списание Architectural Digest, пише Нова телевизия.

