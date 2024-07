Турция под вода, има жертви

Двама души загинаха при поройни дъждове в Черноморската област и в Източна Турция, съобщи Хаберлер.

От силните валежи в окръг Орду в Черноморската област на Турция са прелели реките в селищата Чайбашъ и Икиздже. Придошлите води са залели мостове и обширни терени.

В махала в село Чайбашъ възрастна жена, която искала да премине през мост, е била повлечена от водите на реката и се е удавила. Екипи на Дирекцията за реакции при извънредни ситуации и бедствия (АФАД) се опитали да спасят жената, но без успех. Бурните води са отнесли тялото на повече от 2 км.

Продължават действията на спасителите екипи за справяне с природното бедствие. На редица места са се образували свлачища. Евакуирани са семейства и домашни животни, които се намират близо до реката.

От общината в Орду са отправили предупреждения към жителите на селата, че се очакват още валежи и свлачища и призовават за предприемане на превантивни мерки. Изпратени са допълнително спасителни екипи и техника за борба с пороите.

Съобщава се, че в окръг Орду са се изсипали 100 литра валежи на 1 кв. км - нещо, което местните хора не помнят да се е случвало.

В Самсун, който също се намира в Черноморската област, са прелели няколко реки. В селищата Терме и Салъпазаръ са се удавили домашни животни, наводнени са ниви, зеленчукови градини и жилища, работни места, пише Телеграф.

Муш - окръг в Източна Турция, също е в плен на поройни валежи.

В село Малазгирт поройни валежи са наводнили къщи и земеделски площи. Нанесени са щети върху реколтата и животните.

Двадесетгодишна жена е била повлечена от водите на придошла река. Въпреки усилията, местните хора не са успели да я спасят, предаде БТА.

От Синоптичната служба съобщават, че се очаква валежите в черноморската област - в Трабзон и Гиресун, да продължат.

