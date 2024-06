Пожари бушуват в няколко региона в Гърция

Гръцките пожарникари се борят с избухналите днес пожари в Кератея, Рицона и Стамата, предаде агенция АНА-МПА, цитирани от БТА.

Гръцките противопожарни сили бяха допълнително подсилени днес и все още се борят с огъня в Кератея, южно от Атина.

Над 140 пожарникари и 17 противопожарни самолета участват в операциите, съобщиха източници от службите за Гражданска защита.

Те отбелязаха, че пожарът не е само на един фронт, а има четири отделни източника на огън, а противопожарните екипи работят с постоянно изливане на вода от самолета при всеки пожар. Към тях ще се присъединят шест въздушни трактора, които поеха от летището в Татой днес.

Силните ветрове възпрепятстваха усилията за гасене на пожара, с пориви, достигащи до девета степен по скалата на Бофорт, разпалвани от количествата нискорастяща растителност, предимно суха трева и непочистени парцели земя.

Досега шест населени места са евакуирани и 52-ма души, които са били хванати в капан, са спасени и изведени на безопасно място, като полицията е поела евакуацията на десетки домове.

Officials report forest fire breaking out on Mount Parnitha, about 20 kilometers north of Greece's capital Athens, necessitating deployment of 200 firefighters due to strong winds pic.twitter.com/4fJxCWaQs5