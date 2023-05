Орбан поздрави Ердоган

Унгарският премиер Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария, поздрави турския лидер Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва за победата му на втория тур на президентските избори, въпреки че официалните резултати все още не са обявени, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Унгарският министър-председател написа за "безспорната изборна победа" в своя публикация в "Туитър".

Реджеп Ердоган спечели балотажа за турски президент

Коментарите му дойдоха, след като емирът на Катар и премиерът на Либия Абдул Хамид Дбейба също изпратиха своите поздравления, въпреки че преброяването на гласовете продължава, отбелязва ДПА.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe