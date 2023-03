Път се разцепи на две при наводненията в Турция

Две провинции в Югоизточна Турция бяха засегнати от проливни дъждове и наводнения, в резултат на които улици бяха потопени, а хора попаднаха в капана на наводненията.

Видео показва как път се разцепва на две вследствие на придошлата вода. На други кадри се вижда как камион е повлечен от водата.

Най-малко 10 души са загинали след проливни дъждове, предизвикали внезапни наводнения в югоизточните турски провинции Санлиурфа и Адъяман, съобщиха турските медии в сряда.

Наводненията отнесоха автомобили, заляха мазетата и приземните етажи на някои сгради и превърнаха пътищата в реки, показват видеокадри в социалните мрежи.

16 станаха жертвите при наводненията в Турция, четирима души се издирват

Продължават усилията за издирване и спасяване на изчезналите и затрупаните в сградите хора с помощта на водолази и лодки, предаде bTV.

Turkey - The flood in #Şanlıurfa destroyed the Hilvan - Bozova road, at the point of Ördek village.#floods #Sanliurfa #Turkey #earthquake #sanliurfasel #Tsunami #Deprem pic.twitter.com/NIay53q18D