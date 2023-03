Сблъсъци между протестиращи и полицията по време на стачките в Гърция

Сблъсъци избухнаха в Атина по време на общата стачка в Гърция, свикана в отговор на железопътната катастрофа в Темпе, предаде Асошиейтед прес.

Мирните демонстрации бяха прекъснати от протестиращи, които хвърлиха бензинови бомбички по полицейски кордон в близост до парламента. Полицията за борба с масовите безредици отговори със сълзотворен газ и звукови гранати. Няма непосредствени съобщения за ранени или арести.

Стачката доведе до спиране на полетите и значителни смущения в сектора на услугите, като големи протести се проведоха и в други градове в страната.

Сблъсъци между младежи и полиция избухнаха и в южния пристанищен град Патра.

Стачката остави фериботите, пътуващи до гръцките острови, закотвени на пристанищата, спря обществения транспорт, остави държавните болници да работят само с персонал за спешна помощ и доведе до отмяна на учебните занятия в държавните училища.

Профсъюзите се обединиха около сдруженията на железопътните работници, които организират стачки от началото на месеца, след челния сблъсък на влакове в Северна Гърция на 28 февруари, при който загинаха 57 души, а десетки бяха ранени.

„Това правителство имаше четири години, за да отстрани проблемите с железопътната мрежа, но вместо да поеме отговорността, обвинява всички останали“, заяви пред частната телевизия Скай Попи Цапаниду, говорител на основната лява опозиционна партия СИРИЗА.

Еднодневна стачка в Гърция спира полетите и обществения транспорт

Основните протести се проведоха в Солун – втория по големина град в Гърция, и в Атина. Към стачката се присъединиха най-различни трудови асоциации и професии – от адвокати до доставчици.

В столицата хиляди хора вървяха, скандирайки „това престъпление няма да бъде забравено“. Магазините и банките спуснаха щорите си, когато протестиращите преминаваха покрай тях. Те спряха пред частен железопътен оператор до полицейския кордон в близост до парламента.

Правителството, което е изправено пред парламентарни избори преди лятото, заяви, че железопътните услуги ще бъдат възобновени на 22 март и ще бъдат възстановени постепенно до 11 април, като ще бъде осигурен допълнителен персонал, който да следи за безопасността, и ще бъдат въведени задължителни правила за намаляване на скоростта в някои участъци от трасето.

През последните седмици дясноцентристкото правителство на министър-председателя Кириакос Мицотакис намали преднината си в проучванията на общественото мнение пред основния си съперник СИРИЗА. Двете страни са в идеологически дебат за това как да реформират остарялата железопътна мрежа на Гърция, предава БТА.

Мицотакис обеща по-ясни граници между приватизираните и публичните държавни услуги, които ги контролират, като потърси помощ от експерти на Европейския съюз при изготвянето на промените.

Политическите му опоненти твърдят, че лошата организация по преструктурирането и съкращението на агенции под държавен контрол в крайна сметка е застрашила безопасността на железопътния транспорт.

