Гъста мъгла блокира транспорта в Истанбул

Гъста мъгла покрива Истанбул. Мъглата е толкова плътна, че редица забележителности на Истанбул като Момината кула и мостовете над Босфора се виждат само като силуети.

Мъглата се спусна изведнъж снощи и покриваше мегаполиса през цялата нощ, както и в сутрешните часове. Синоптиците прогнозират, че тя няма да се вдигне напълно през деня.

Near collision between a ferry and passenger boat in Istanbul due to dense fog covering the Bosporus pic.twitter.com/dAQ2ItfK08