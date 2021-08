11 пожара продължават да бушуват в Турция

Единайсет горски пожара продължават да бушуват в Турция, налагайки евакуацията на още населени места, съобщават турски медии.

Осми ден продължават днес усилията на пожарникарите срещу огнената стихия, която отне живота на най-малко осем души досега.

Вече седмица Турция се бори с унищожителни пожари

От 28 юли пожари са избухнали на общо 163 локации, като досега са потушени 152 от тях, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, позовавайки се на министъра на земеделието и горите Бекир Пакдемирли.

В борбата с огъня участват 16 самолета, девет безпилотни самолета, 52 хеликоптера, в т.ч. един безпилотен, 805 цистерни и хиляди огнеборци, отбеляза той.

Пакдемирли обеща подкрепа за пострадалите. По думите му над 2200 земеделци в пет окръга са били засегнати от пожарите.

Най-новият пожар е пламнал в планината Карънджа в окръг Айдън. Пламъците са разпалвани от силния вятър, който затруднява работата на огнеборците. Полагат се усилия да бъде предпазен от огъня античния град Афродисиас, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

ЕК праща три самолета за гасене на пожари в Турция

Междувременно в курорта Мармарис, окръг Мугла, където също продължава борбата с пламъците, е бил регистриран температурен рекорд от 45,5 градуса, Предишният рекорд от 45,2 градуса беше от юли 1988 г.

В Бодрум, друг популярен курорт в Мугла, огънят се е разпрострял към още четири квартала, налагайки евакуацията на местни жители.

Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу съобщи по-рано , че пожарите в Южна Турция са наложили евакуацията на над 16 600 души от 3219 домакинства в 28 квартала, отбелязва Анадолската агенция.

Ankara changes stance towards foreign help against fires, says 'would of course accept it' #Turkey https://t.co/V8X1CKGfdh