Най-малко четири жертви на горските пожари в Турция

Броят на загиналите в резултат на горските пожари в Южна Турция достигна четирима души, съобщи министърът на земеделието и горите Бекир Пакдемирли, предаде ТАСС.

За съжаление, в резултат на пожарите загина още един човек. Това е станало в района на Мармарис, беше цитиран министърът от телевизия ТРТ. Преди това беше съобщено за трима загинали.

Пожари бушуват в осем турски провинции, евакуират туристи

По данни на Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), броят на пострадалите е 183.

Първият горски пожар избухна вчера близо до курортното градче Манавгат в южната провинция Анталия, по предварителни данни, заради големите горещини в района.

След това, днес пожари пламнаха в няколко други провинции, цитира БТА.

По-рано днес турските телевизии ТРТ Хабер и СиЕнЕн-Тюрк съобщаваха за големи горски пожари в осем окръга в Южна Турция.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey.



Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ