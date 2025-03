Китай е готов за "всякакъв тип война" със САЩ

Доналд Тръмп призна, че митата, наложени върху стоки на основни търговски партньори, ще причинят „малко смут“. Китай на свой ред пък заяви, че е „готов за всякакъв тип война“ със САЩ.

Американският президент направи своите коментари в обръщение към Конгреса само часове след като таксите върху вносните стоки влязоха в сила.

Производителите в Мексико и Канада са засегнати от 25% данък върху стоките, които изнасят за САЩ, докато 20% мито е наложено върху китайския внос.

Фондовите пазари, на които се твърди, че президентът Тръмп обръща голямо внимание, се сринаха след новината за митата.

Износителите в засегнатите страни, както и бизнесът в САЩ и икономистите, изразиха опасения относно потенциалния ефект от тези мита върху покачването на цените. Повишаването на цените на вносните стоки вероятно ще направи стоките по-скъпи, а това може да доведе до покачване на цените във всички сектори.

Митата ще причинят „малко“ смущение, каза Тръмп, но Уолстрийт сe готви за много

Цикълът от висока инфлация може да доведе до по-високи лихвени проценти за по-дълго време в САЩ, най-голямата икономика в света, което може да потисне икономическата активност.

Митата на Тръмп нанесоха сериозен удар на глобалните фондови пазари

Забавянето на американската икономика ще има глобални последици, но дори без удар върху САЩ, има опасения от глобална търговска война, в която страните ще наложат свои собствени търговски бариери под формата на мита.

Китайското посолство в САЩ публикува пост в социалната мрежа X: „Ако това, което САЩ искат, е война: било то митническа , търговска или какъвто и да е друг вид, готови сме да се борим докрай".

Канада налага мита от 25% на американски внос за 30 млрд. долара

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE