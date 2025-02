Фон дер Лайен пристигна в Индия, за да засили европейско-индийските връзки

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е пристигна днес в Индия на посещение, целящо да засили връзките между ЕС и страната с най-голямо население на планетата, предаде Франс прес.

По време на тази визита, определена като "безпрецедентна" от Брюксел, се очаква Фон дер Лайен, придружавана от повечето от 26-те еврокомисари, да разговаря утре с премиера националист Нарендра Моди.

"В този период на конфликти и геостратегическа конкуренция, трябва да може да разчитате на доверените си приятели", подчерта тя в "Екс" при пристигането си в Делхи.



