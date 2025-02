Земетресение разтърси Ню Делхи

Земетресение с магнитуд 4 разтърси индийската столица Делхи, съобщават индийската агенция ПТИ и Франс прес, цитирани от БТА.

Трусът е бил усетен в 5,36 ч. местно време.

Епицентърът се е намирал в периферията на мегаполиса. Няма данни за жертви и щети на този етап. Дълбочината на труса е била на 10 километр

#Earthquake (#भूकंप) M4.0 occurred 14 km SW of #Delhi (#India) 21 min ago (local time 05:36:52). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/XJLSEgBnjT

https://t.co/vv5cl0hn0u pic.twitter.com/3KxjjtH6b3