Полицията в Индия прекъсна уличен концерт на Ед Шийрън

Полицията в южния индийски град Бенгалуру осуети импровизиран концерт на улицата на британския изпълнител Ед Шийрън.

Органите на реда са му заявили, че няма разрешение от властите да упражнява такава дейност и се налага да спрат концерта му.

На клипчета в социалните мрежи се вижда как, докато изпълнява един от най-популярните си хитове – The Shape of You, униформен служител се приближава до артиста и изключва един от контактите, за да спре шоуто, което предизвиква недоволство сред феновете му.

След този инцидент Шийрън използва профила си в Инстаграм, където разясни, че е имал разрешение от местната власт, което обаче по-късно бе опровергано от полицията.

Един от организаторите на импровизирания концерт дойде при мен и поиска да му издам разрешително, но аз му отказах, тъй като въпросната улица е една от най-пренаселените в града ни. Обещах, че ще им издам разрешително, но при условие, че сменят мястото, разказа пред местната информационна агенция ANI зам.-комисарят на полицията Шекар Теканнанавар.

