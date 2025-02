Северна Япония в снежен капан

Рекордните 1,2 м сняг паднаха само за 12 часа в град Обихиро на най-северния японски остров Хокайдо. Около 370 училища останаха затворени заради снега, пише Би Би Си.

Обилният снеговалеж затруднява трафика и въздушния транспорт на острова.

В социалните мрежи се появиха множество снимки и видеа на затрупани от снега автомобили, както и на хора, които се опитват да почистят пътеките пред домовете си.

Снеговалежът идва точно преди старта на популярния снежен фестивал в столицата на Хокайдо - Сапоро.

Съобщава се, че в планинските региони на главния японски остров Хоншу ще навали над 2 м сняг.

