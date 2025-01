Амбициозно: Китайците строят огромен военен комплекс, който ще бъде поне 10 пъти по-голям от Пентагона

В Китай е започнало изграждането на огромен военен комплекс, който ще е 10 пъти по-голям от Пентагона, който към днешна дата е най-голямата административна сграда в света.

Новата здание ще бъде разположено в западната част на столицата Пекин, където според източници на американското разузнаване ще функционира по време на военни конфликти, отбелязва британският вестник „Файненшъл таймс“.

Според сателитни снимки и анализи на разузнаването строителните дейности са започнали миналата година – на около 30 км югозападно от Пекин, върху площ от 6 кв. км, което ще превърне сградата в най-големия военно-команден център в света.

Сателитни снимки показаха: САЩ, Русия и Китай строят нови ядрени бази

От сателитните изображения се забелязва наличието на дълбоки изкопи в района на строежа, като според експерти това ще представляват големи и подсилени бункери, които да подслонят политическия елит на Китай в случай на война или дори ядрен конфликт.

Анализът на изображенията предполага изграждането на няколко подземни съоръжения, които ще са свързани помежду си с коридори, макар че ще са нужни повече данни и информация, за да получим по-цялостен образ на това, което се строи там, обясни анализаторът Рени Бабиарц от компанията AllSource Analysis.

Досега правителството в Пекин не е оповестявало публично намеренията си за реализирането на подобен проект. На мястото на строежа няма следа от военно присъствие, но пък има знаци, забраняващи фотографирането и прелитането на дронове, посочва „Файненшъл таймс“.

