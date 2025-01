Камион бе погълнат от огромна дупка в Япония

Спасители в Япония все още се опитват да извадят шофьор на камион от огромна дупка, която се появи във вторник и след това се разшири. Дупката се появи в град Яшио в префектура Сайтама, близо до столицата Токио, и „погълна“ камион, предаде БТВ.

Спасителните дейности са затруднени от срутвания на пътища, а властите са наредили на десетки домакинства в района да се евакуират от домовете си.

Според местните медии 74-годишният шофьор за последен път е бил чут да отговаря на спасителите във вторник след обяд.

Дупката с ширина около 10 м и дълбока около 5 м се появи за първи път във вторник сутринта на пътен възел. Смята се, че тя е причинена от спукване на подземна канализационна тръба.

Длъжностни лица заявиха, че тъй като отпадните води от повредената тръба са наводнили дупката, това е довело до появата на втора дупка в четвъртък.

Видеозапис показва как при това пропадане са паднали електрически стълб и табела на ресторант. След това пътят се е срутил допълнително, като двете дупки са се слели в кратер с ширина 20 м, което допълнително е усложнило спасителната операция.

В огромната дупка се намира и газопровод, което поражда опасения за потенциален теч. Длъжностните лица са издали заповеди за евакуация на 200 домакинства в околността. Те също така призоваха жителите на града и околностите му да използват по-малко вода.

Пропаданията са все по-често срещано явление в японските градове, тъй като в много от тях инфраструктурата на канализационните тръбопроводи е остаряла. През 2016 г. гигантска дупка във Фукуока погълна петлентова улица в града, като прекъсна електроснабдяването, водоснабдяването и транспорта. Не се съобщава за сериозни наранявания. През август миналата година издирването на жена, изчезнала в тротоарна дупка в центъра на Куала Лумпур, беше прекратено след една седмица.

Властите прецениха, че е „твърде рисковано“ да продължат да изпращат водолази в подземната канализационна мрежа, в която има силни течения и твърди отломки.

Yashio, Saitama, Japan (January 29, 2025) A 10-meter-deep sinkhole swallowed a 4-ton truck. While rescue teams worked to extract it, another sinkhole opened unexpectedly. The driver was trapped under sand and mud, prompting rescue teams to pump air into the hole for oxygen. pic.twitter.com/owQp9CyH58