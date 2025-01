Пламна самолет с над 170 души на борда, има ранени

Пътнически самолет се запали на международното летище в югоизточния град Пусан в Южна Корея. Над 170 пътници и членове на екипажа е трябвало да се евакуират.

Трима пътници са били ранени, докато се евакуират, съобщават местни медии.

Противопожарните служби съобщават, че самолет на Air Busan, пътуващ за Хонконг от международното летище Gimhae в Пусан се е запалил в опашната си част преди излитането си около 22:30 ч. във вторник.

Въпреки че пожарът е започнал в опашката на самолета, изглежда се е разпространил и по фюзелажа на летателния апарат.

