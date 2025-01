Военнослужеща загина, след като бе засмукана от двигателя на изтребител F-16

Служителка от Военновъздушните сили на Тайван е загинала при трудов инцидент този вторник, след като двигател на изтребител F-16 я засмукал, съобщиха от военното министерство на островната страна.

Злополуката е настъпила тази сутрин в един от хангарите във военновъздушната база в Чин Чуан Кан, разположена в покрайнините на западния град Тайчжун, поясниха от Военновъздушните сили в комюнике до медиите.

САЩ одобриха потенциална продажба на оръжия на Тайван за 2 млрд. долара, включително тествана в Украйна ракетна система

Според информацията военнослужещата с фамилия Ху е извършвала рутинна инспекция на двигателите на самолета, когато по неизвестни все още причини единият от тях се е задействал и я погълнал. Тя е била транспортирана до най-близката болница, но по-късно починала от нараняванията си.

По случая е започнато вътрешно разследване.

A master sergeant died this morning after being sucked into an engine during a routine inspection of a fighter jet in Taichung, the air force said, although a source with knowledge of the base expressed disbelief that such an incident could have occurredhttps://t.co/Ho1kl1qNTA pic.twitter.com/5QhAzxOF6r